Youtube-dl est de retour sur GitHub

GitHub annonce avoir remis youtube-dl, après l’avoir supprimé il y a quelques semaines. Cet outil permet, notamment, de télécharger des vidéos venant de YouTube. Le retrait s’expliquait par une demande de la RIAA. Il s’agit de l’association interprofessionnelle qui défend les intérêts de l’industrie du disque aux États-Unis.

youtube-dl en action pour télécharger une vidéo de YouTube

Sur son blog, GitHub explique qu’il doit respecter les lois. C’est pour cette raison que youtube-dl a été retiré de GitHub. La RIAA a fait une requête DMCA et la plateforme qui comprend les codes sources de services et applications a dû s’exécuter. Mais aujourd’hui, de nouvelles informations existent, d’où le retour de youtube-dl.

La RIAA accusait youtube-dl de contourner des protections pour télécharger les vidéos de YouTube. Cela inclut le téléchargement de musiques disponibles sur la plateforme de vidéos. Et comme on peut s’en douter, cela dérange la RIAA. Mais GitHub dit avoir obtenu de nouvelles informations qui permettent de ne pas donner raison à la RIAA. De plus, le responsable de youtube-dl a fait quelques modifications. Tout cela a permis le retour de youtube-dl sur GitHub.

Si vous utilisez youtube-dl, vous pouvez retrouver la dernière version sur GitHub. Outre YouTube, l’outil permet de télécharger des vidéos de différentes plateformes. C’est notamment utile pour certains métiers (comme les journalistes). Mais les particuliers peuvent aussi l’utiliser.