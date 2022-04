Meta veut imposer son métavers Horizon Worlds sur les casques VR Meta Quest mais aussi… sur le « oueb ». Andrew “Boz” Bosworth, le directeur de la technologie chez Meta, a confirmé l’information hier sur son compte Twitter. L’info est tombée au milieu d’un long thread de Bosworth qui tentait de défendre (mal) la commission de 47,5% sur les achats effectués dans Horizon Worlds.

« Lorsque la version Web d’Horizon sera lancée, les frais de la plate-forme Horizon ne seront que de 25 %, un taux bien inférieur à celui d’autres plates-formes similaires de création de mondes » a écrit Boswroth. On apprend ainsi à la fois que la commission de 47,5% ne sera que temporaire et que Meta compte bien augmenter le volume des membres d’Horizon Worlds en étendant son métavers aux navigateurs.

Un peu plus tôt dans la semaine, Vivek Sharma, le vice president d’Horizon, avait déjà confirmé qu’Horizon Worlds arriverait aussi sur mobiles, et une version console serait aussi dans les tuyaux. Il ne reste plus qu’à monétiser tout ces jolis mondes…