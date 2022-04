Space Launch System : troisième suspension d’essai pour la fusée de la NASA

L’accouchement du Space Launch System est décidément bien difficile. Le 3 avril dernier, la phase de test wet dress rehearsal du SLS devait être stoppé en raison d’un soucis de pressurisation sur le lanceur. Quelques heures plus tard, une seconde tentative était avortée juste avant le ravitaillement en carburant, cette fois à cause d’une soupape de ventilation qui s’était coincée sur la structure mobile du lanceur. Jeudi 14 avril, c’est la troisième tentative… et le troisième échec : alors que le réservoir était rempli en oxygène liquide à 49% de sa capacité, les ingénieurs de la NASA ont détecté une fuite d’hydrogène liquide à la base du lanceur mobile. A nouveau, les réservoirs on été vidés et la NASA n’a pas encore donné de nouvelle date d’essai.

During today’s “wet dress rehearsal” activities for #Artemis I, @NASAKennedy engineers noticed a leak on the base of the mobile launcher.

The terminal countdown will not occur today and teams are assessing next steps. Follow @NASAGroundSys for updates: https://t.co/1rsNQPAfjl pic.twitter.com/6WLrw5BG4V

— NASA Artemis (@NASAArtemis) April 14, 2022