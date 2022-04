Space Launch System : la phase de test, interrompue, reprendra ce soir

Le SLS n’en a pas fini avec les galères. Après des années de retard sur le calendrier initial et un financement astronomique, on avait cru voir le bout du tunnel lorsque la fusée géante toute assemblée a pu (enfin) s’avancer sur son pas de tir du Kennedy Space Center. Las, la phase de test plus connue sous le nom de wet dress rehearsal a du être interrompue à cause d’un soucis d’ordre technique (un problème de pressurisation au niveau du réservoir). Une fois n’est pas coutume, il ne s’agira cette fois que d’un retard de quelques heures à peine : le wet dress rehearsal devrait bien démarrer ce soir à 20h40 heure française.

A terme, les fusées SLS de la NASA seront utilisée dans le cadre du programme Artemis, qui prévoit plusieurs missions lunaires devant aboutir au retour des astronautes américains sur la Lune

Si tout se déroule cette fois sans encombres – les ingénieurs de la NASA doivent avoir les doigts en tirebouchon à force de se les croiser – le SLS sera soumis à une batterie de tests cruciaux puisqu’il s’agira de répéter toutes les étapes préparatoires habituelles qui mènent jusqu’au lancement de la fusée. Lors de la phase du wet dress rehearsal, les réservoirs du SLS seront remplis (2,6 millions de litres d’hydrogène et d’oxygène liquides), les moteurs vérifiés et toutes la partie électronique/logicielle re-re-revérifiée afin d’éviter qu’un bug de dernière minute ne vienne faire capoter le décollage. On y croit ? On y croit !