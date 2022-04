Cyberpunk 2077 : le DLC reporté (encore) d’un an !

Mais que se passe t-il chez CD Projekt Red ? Le studio polonais semble avoir toutes les peines du monde à accoucher du moindre contenu supplémentaire pour Cyberpunk 2077, son jeu de rôle futuriste. La mise à jour « next gen » est arrivée avec près d’un an de retard, et le premier DLC du jeu, qui doit proposer un tout nouveau chapitre, est lui aussi une nouvelle fois décalé. Le DLC était initialement programmé pour la fin de l’année 2021, mais il faudra désormais patienter jusqu’en 2023 pour remettre les pieds dans Night City ! Les plans de production de CD Projekt pour 2022 montrent en effet que le DLC ne fait clairement plus partie des priorités. The Witcher 3 sous Unreal Engine 5 ou le lancement d’un spin-off du jeu de cartes GWENT passeront bien avant.

As it was mentioned in @CDPROJEKTRED_IR financial call moments ago, Cyberpunk 2077's upcoming expansion will arrive in 2023. Please stay tuned for more details coming later this year 🦾 https://t.co/rq1w6RDTDL — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) April 14, 2022

Alors certes, il est toujours bon de savoir que The Witcher 3 est dans les tuyaux ou que des projets encore secrets sont en cours de réalisation, mais tout cela donne la furieuse et fâcheuse impression que CD Projekt Red développe le DLC de Cyberpunk 2077 uniquement parce qu’il faut le faire, presque contraint et forcé après le démarrage désastreux du titre sur consoles. Une très fâcheuse impression…