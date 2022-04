Windows 11 : Mozilla veut que Microsoft facilite davantage le changement du navigateur par défaut

Après des critiques, Microsoft a accepté de revoir le changement du navigateur par défaut sur Windows 11. Plus besoin de changer tous les protocoles (HTTP, HTTPS, etc) manuellement vers Chrome, Firefox ou un autre logiciel, la manipulation est maintenant plus simple. Mais pour Mozilla, ce n’est pas suffisant.

Pour Mozilla, Microsoft doit encore simplifier le processus

Dans une déclaration faite suite au déploiement de la mise à jour de Microsoft pour changer le comportement sur Windows, Mozilla, qui s’occupe de Firefox, indique :

Les changements apportés par Microsoft pour améliorer l’expérience des utilisateurs en matière de paramétrage du navigateur par défaut sont un pas dans la bonne direction. Mais il est possible de faire davantage pour respecter le choix du navigateur par défaut sur Windows. Les gens devraient avoir la possibilité de définir simplement et facilement les paramètres par défaut, et tous les systèmes d’exploitation devraient offrir un support officiel aux développeurs pour le statut par défaut. En pratique, nous aimerions également voir des progrès dans la réduction du nombre d’étapes nécessaires pour définir un nouveau navigateur par défaut, ainsi que dans l’ouverture et la mise à disposition d’API permettant aux applications de définir des valeurs par défaut que d’autres applications Microsoft utilisent.

Malheureusement pour Mozilla, Microsoft ne suggère pas que de tels changements en lien avec le navigateur par défaut vont voir le jour dans Windows 11. L’éditeur de Firefox va donc devoir se battre s’il veut obtenir davantage d’options.