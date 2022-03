Windows 11 facilite désormais le changement du navigateur par défaut

Microsoft propose la mise à jour optionnelle KB5011563 pour Windows 11 et celle-ci permet notamment de changer facilement le navigateur par défaut. Microsoft a donc réagi après les critiques.

Un bouton pour changer le navigateur par défaut de Windows 11

Pour rappel, Windows 10 permettait de changer le navigateur par défaut avec un bouton. Ce n’était plus plus possible avec son successeur, sans que l’on sache réellement pourquoi. L’idée était probablement de pousser l’usage de Microsoft Edge, qui est de base le navigateur par défaut sur chaque nouvelle installation.

Il était techniquement possible de changer le navigateur par défaut sur Windows 11, et ce depuis le départ. Mais la méthode était toute sauf évidente, tout particulièrement auprès du public. Cela consistait à changer de nombreuses ouvertures pour plusieurs extensions, dont HTTP, HTTPS, .HTML et .HTM. Aujourd’hui, la situation évolue.

Avec la mise à jour KB5011563 de Windows 11, les utilisateurs peuvent se rendre dans les paramètres puis cliquer sur un bouton pour rendre Firefox, Chrome ou n’importe quel autre navigateur Internet comme celui par défaut. Un nouveau message apparaît sur la partie supérieure, avec le bouton « Définir par défaut » juste à droite.

La mise à jour est en cours de déploiement. Elle peut être téléchargée dès aujourd’hui pour les plus impatients en se rendant sur cette page. Au passage, on notera Microsoft ne fait pas mention de la nouvelle fonction dans ses notes pour la mise à jour, alors qu’il s’agit d’un changement important. Le groupe espère probablement que ses utilisateurs resteront avec Microsoft Edge.