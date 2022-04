TikTok réalise souvent des tests et le dernier en date concerne un bouton « Je n’aime pas » (dislike) au niveau des commentaires. Le réseau social dit vouloir aider les utilisateurs à « se sentir plus en contrôle » de ce qu’ils voient.

Un bouton « Je n’aime pas » en test pour les commentaires

Le bouton « Je n’aime pas » est représenté par un pouce vers le bas. Il est situé à droite du cœur qui, à l’inverse, correspond au bouton « J’aime ». « Nous avons commencé à tester un moyen de permettre aux utilisateurs d’identifier les commentaires qu’ils estiment non pertinents ou inappropriés », explique TikTok. « Ces retours de la communauté viendront s’ajouter à l’ensemble des facteurs que nous utilisons déjà pour que la section des commentaires soit toujours pertinente et constitue un lieu d’engagement authentique. Afin d’éviter de créer un malaise entre les membres de la communauté ou de démoraliser les créateurs, seule la personne ayant enregistré un « Je n’aime pas » sur un commentaire pourra voir qu’elle l’a fait ».

Tiktok dislike comment button just make it looks messy I think pic.twitter.com/bBNEk6QsXY — yazz🌵 (@iniyaspip) March 14, 2022

Ce n’est pas la première plateforme à adapter ce système. YouTube propose déjà un bouton « Je n’aime pas », et ce depuis des années maintenant. Mais le comportement du service de vidéo a changé depuis quelques mois, avec l’auteur de la vidéo qui est le seul à connaître le nombre de « Je n’aime pas ». Cette information était auparavant publique.

TikTok indique par ailleurs qu’il expérimente l’envoi de rappels sur des fonctions telles que le filtrage des commentaires et le blocage et la suppression en bloc aux créateurs qui reçoivent un volume élevé de commentaires négatifs. La décision de déployer ou non cette fonctionnalité dans son intégralité sera prise dans les semaines à venir, selon le réseau social.