Spotify teste la découverte de podcasts à la verticale, façon TikTok

Spotify s’inspire de TikTok en mettant en place une interface au défilement vertical pour découvrir des podcasts. C’est actuellement disponible auprès de quelques utilisateurs.

Une découverte de podcasts à la verticale sur Spotify

Le flux présente aux utilisateurs des extraits de 60 secondes de podcasts dans un système avec un défilement vertical. Il s’appuie sur un modèle d’apprentissage automatique formé sur 100 000 heures d’audio pour être capable de sélectionner automatiquement les extraits à présenter. L’idée est que les utilisateurs soient rapidement intéressés par ce qu’ils entendent afin d’écouter le podcast en entier et ainsi découvrir l’auteur. Voici à quoi cela ça ressemble :

Spotify indique que cette fonctionnalité est basée sur la technologie de Podz, une société rachetée l’été dernier pour environ 49 millions de dollars. La start-up a créé le « newsfeed audio » pour résoudre le problème de la découverte des podcasts en utilisant un format de défilement vertical, comme TikTok. Sa technologie est également capable de choisir une portion du podcast susceptible d’intéresser les utilisateurs sans que les créateurs des programmes aient eux-mêmes à le faire.

Un bouton Podcasts a fait son apparition dans la partie inférieure de l’application de Spotify, il donne accès au nouveau flux de découverte. « Chez Spotify, nous effectuons régulièrement un certain nombre de tests dans le but d’améliorer notre expérience utilisateur. Certains de ces tests finissent par ouvrir la voie à une expérience utilisateur plus large et d’autres ne servent qu’à apprendre quelque chose. Nous n’avons pas d’autres nouvelles à partager pour le moment », a indiqué la plateforme à TechCrunch.