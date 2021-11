YouTube a décidé de ne plus afficher publiquement le nombre de « Je n’aime pas » sous les vidéos. Il sera malgré tout toujours possible de sélectionner l’option, mais le nombre de pouces vers le bas sera seulement visible pour l’auteur de la vidéo.

Au revoir le nombre de « Je n’aime pas » sur YouTube

Ce choix permet au moins aux créateurs de savoir si telle ou telle vidéo a plu à la majorité. L’accès à cette donnée se fera directement depuis le YouTube Studio, à savoir le tableau de bord de la plateforme de vidéos pour les créateurs.

« Nous voulons créer un environnement inclusif et respectueux qui permette aux créateurs de connaître le succès et de s’exprimer en toute sécurité », indique YouTube. « Cette nouveauté fait partie des nombreuses mesures que nous prenons pour continuer à protéger les créateurs du harcèlement », a ajouté la plateforme.

YouTube précise avoir conduit un test en début d’année auprès de certains créateurs pour déterminer si le fait de ne pas afficher le nombre de « Je n’aime pas » limitait le nombre de clics négatifs. Les résultats se sont avérés concluants, notamment pour les petits créateurs, débutants comme confirmés.

« Nous savons que vous pouvez ne pas être d’accord avec cette décision, mais nous pensons que c’est la bonne chose à faire pour la plateforme », ajoute YouTube concernant le retrait des « Je n’aime pas ».

Depuis mai, les utilisateurs de Facebook et d’Instagram ont la possibilité de masquer le nombre de « J’aime » que recueillent leurs publications. Les grands réseaux sociaux et plateformes de vidéos sont fréquemment visés par des élus, des régulateurs et des associations, qui estiment qu’ils n’en font pas assez pour lutter contre le harcèlement en ligne. Facebook concentre actuellement l’essentiel de ces critiques.