Un nouveau test est en cours sur YouTube avec la disparition du nombre de « Je n’aime pas » sous les vidéos. Rien ne change pour les « J’aime », tout le monde peut accéder à cette information. En revanche, le nombre de « Je n’aime pas » n’est plus public.

Selon les dires de YouTube, ce retrait du nombre de « Je n’aime pas » sous les vidéos est une demande de la part des créateurs de contenus. Ils font valoir le bien-être et des campagnes pour pousser à ne pas aimer telle ou telle vidéo, notamment pour nuire une personne.

L’information n’est pas donc plus publique. Mais YouTube indique que les créateurs des vidéos peuvent malgré tout connaître le nombre précis de « Je n’aime pas » depuis YouTube Studio. Quant aux utilisateurs, ils peuvent continuer de ne pas aimer un contenu et appuyer sur le bouton dédié. Mais ils ne sauront pas combien de personnes ont fait de même.

👍👎 In response to creator feedback around well-being and targeted dislike campaigns, we're testing a few new designs that don't show the public dislike count. If you're part of this small experiment, you might spot one of these designs in the coming weeks (example below!). pic.twitter.com/aemrIcnrbx

— YouTube (@YouTube) March 30, 2021