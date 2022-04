Free semble préparer le Wi-Fi 6E pour la Freebox

La Livebox 6 d’Orange, disponible depuis peu, propose le Wi-Fi 6E et Bouygues Telecom proposera sa propre Bbox dans quelques jours. Le prochain sur la liste pourrait bien être Free avec sa Freebox.

Bientôt du Wi-Fi 6E sur la Freebox ?

En fouillant dans les lignes de code de Freebox OS, l’internaute Tiino-X83 a trouvé des éléments faisant un lien avec le Wi-Fi 6E. Il est notamment question de la bande de fréquence de 6 GHz. Pour rappel, le Wi-Fi a jusqu’à présent utilisé les bandes de 2,4 GHz et de 5 GHz. Avec le Wi-Fi 6E, on retrouve en plus la bande de 6 GHz. Ce système tri-bande permet notamment d’avoir un meilleur débit.

Le Wi-Fi 6E arrive (bientôt) chez Free ! Les lignes de codes et l’icône sont dans le JavaScript de Freebox OS ! pic.twitter.com/Ni8xAjLCYd — Tiino-X83 (@TiinoX83) April 11, 2022

En 2020, Xavier Niel évoquait le cas du réseau Wi-Fi. « Le Wi-Fi 6 qui a un intérêt, c’est celui qui va nous amener plus de débit. C’est quel Wi-Fi 6 qui va nous amener le plus de débit ? C’est le Wi-Fi 6E. Pourquoi ? Parce qu’il rajoute une troisième bande de fréquence », avait déclaré le patron de Free.

Deux ans plus tard, il n’y a toujours pas de Freebox avec le Wi-Fi 6E. Mais cela semble en préparation. Reste à savoir comment cela va se passer. Faudra-t-il une nouvelle box ? C’est fort probable. Ou bien, sera-t-il possible de simplement connecter un module à la Freebox Delta (voire la Freebox Pop) pour avoir le nouveau réseau sans fil ? Free ne dit rien pour le moment.