🔥 [#Promo] Bouygues relance ses forfaits 5/100/200 Go dès 4,99€/mois

Bouygues Telecom propose actuellement des promotions pour ses forfaits mobiles B&You. Il y a des offres 5, 100 et 200 Go dès 4,99€/mois. C’est disponible pendant quelques jours.

Des promos sur les forfaits mobiles de Bouygues Telecom

L’offre de base à 4,99€/mois comprend les appels, SMS et MMS en illimité en France métropolitaine. Le quota Internet est de 5 Go, utilisable en France métropolitaine, depuis l’Europe et les DOM.

La deuxième offre à 12,99€/mois inclut également les appels, SMS et MMS en illimité. La différence se situe au niveau du quota Internet puisque l’on grimpe à 100 Go en France métropolitaine, avec 15 Go accessibles depuis l’Europe et les DOM.

Enfin, le troisième forfait à 14,99€/mois se veut similaire au précédent, à l’exception qu’il propose 100 Go d’Internet en France métropolitaine, avec 20 Go depuis l’Europe et les DOM. Si vous êtes un gros consommateur, ce forfait est plus intéressant que le précédent financièrement parlant. Pour deux euros de plus, vous avez deux fois plus d’Internet.

À noter qu’il existe également une offre à part à 24,99€/mois qui inclut les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 130 Go d’Internet (20 Go depuis l’Europe et les DOM). La grande différence avec les autres offres est qu’il y a ici le support de la 5G.

Tous les forfaits détails ici sont disponibles sur le site de Bouygues Telecom. Ils sont sans engagement. Les prix sont proposés jusqu’à 20 avril.