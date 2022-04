Les revenus publicitaires de TikTok vont dépasser ceux de Twitter et Snapchat réunis

TikTok n’arrête pas de progresser et ses recettes publicitaires augmentent significativement, au point qu’ils sont sur le point d’être supérieurs à ceux de Twitter et Snapchat réunis pour l’année 2022 selon le cabinet de recherche Insider Intelligence.

D’importants revenus publicitaires pour TikTok

« La base d’utilisateurs de TikTok a explosé au cours des deux dernières années, et le temps que les utilisateurs passent sur l’application est extraordinaire », a déclaré Debra Aho Williamson, analyste chez Insider Intelligence.

Twitter est attendu pour avoir 5,58 milliards de dollars de recettes publicitaires en 2022. Pour Snapchat, ce sera 4,86 milliards de dollars. Quant à TikTok, ce sera 11 milliards de dollars à lui tout seul, soit plus que les deux autres réunis. Près de 6 milliards de dollars, soit plus de la moitié des recettes publicitaires de cette année, devraient provenir des États-Unis, malgré les inquiétudes des autorités concernant la transmission à la Chine de données d’utilisateurs américains.

Il faut dire que TikTok a nettement plus d’utilisateurs que les deux autres réseaux sociaux, ce qui aide au niveau des finances. En septembre 2021, TikTok a revendiqué avoir plus d’un milliard d’utilisateurs dans le monde. En comparaison, Twitter en comptait 217 millions au dernier trimestre de 2021 et Snapchat en avait 319 millions à la même période.