Snapchat compte 319 millions d’utilisateurs et réalise des profits pour la première fois

Snap, qui gère Snapchat, a publié ses résultats financiers pour les derniers mois de 2021 et a réalisé pour la première fois des bénéfices lors d’un trimestre. Ce n’est jamais arrivé depuis que l’entreprise est cotée en Bourse.

Des profits pour Snapchat, une première

Le chiffre d’affaires de Snap au quatrième trimestre de 2021 fut de 1,3 milliard de dollars, en hausse de 42% par rapport à la même période un an plus tôt. Le bénéfice net a été de 22,55 millions de dollars, contre une perte de 113,1 millions de dollars auparavant. Le bénéfice par action ressort à 22 centimes. En comparaison, les analystes s’attendaient à un chiffre d’affaires de 1,2 milliard de dollars et un bénéfice par action de 3,79 dollars. Aussi, le revenu moyen par utilisateur (ARPU) est cette fois de 4,06 dollars. Les analystes s’attendaient à 3,79 dollars.

Snap a également fourni une fourchette de prévisions pour le premier trimestre de 2022 de 1,03 à 1,08 milliard de dollars pour ce qui est du chiffre d’affaires, soit plus que les 1,01 milliard de dollars prévus par les analystes.

319 millions d’utilisateurs au compteur

D’autre part, Snapchat compte désormais 319 millions d’utilisateurs, soit une hausse de 20% sur un an. Les analystes s’attendaient à 316,9 millions d’utilisateurs. Pour ce qui est du trimestre en cours, Snap vise entre 328 et 330 millions d’utilisateurs sur Snapchat. C’est là encore supérieur aux attentes des marchés qui misent sur 327,8 millions d’utilisateurs.

Pour ce qui est de l’année 2021 au complet, Snap a enregistré un chiffre d’affaires de 4,12 milliards de dollars, en hausse de 64% par rapport à 2020. Les pertes ont été de 487,96 millions de dollars, contre des pertes de 944,84 millions de dollars en 2020.

« 2021 a été une année passionnante pour Snap et nous avons fait des progrès significatifs pour développer notre activité et servir notre communauté mondiale », a déclaré le dirigeant Evan Spiegel. « La force de notre activité principale nous a permis d’accélérer nos investissements dans la réalité augmentée, transformant la façon dont la communauté Snapchat fait l’expérience du monde à travers notre appareil photo ».

Au vu des très bons résultats, l’action en post-séance à la Bourse est en hausse de 39,14% à 34,09 dollars.