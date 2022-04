Xbox Series X : Microsoft travaillerait sur une nouvelle puce, mais pas de nouveau modèle l’horizon

La Xbox Series X est la plus puissante des consoles de jeu à l’heure actuelle. Avec ses 12,1 tflops, le monolithe noir pourra gérer sans soucis les prochains jeux basés le moteur graphique Unreal Engine 5. Les amateurs de puissance se demandent tout de même si une version encore plus véloce de la console est dans les cartons de Microsoft, à l’instar de la Xbox One X qui avait été commercialisée quelques années après la Xbox One.

Pour le journaliste Brad Sams, ce n’est pas vraiment d’actualité. Microsoft travaillerait bien sur « de nouvelles versions de la puce électronique » de la console Xbox Series X, mais pour l’analyste, l’objectif de la firme de Redmond ne serait pas de gagner en puissance : « Microsoft travaille toujours sur des puces qui chauffent moins, plus efficaces, car ça diminue les couts de production » affirme ainsi Brad Sams.

Dans le contexte de pénurie aggravée des composants, il est aussi possible que Microsoft cherche à concevoir des puces plus faciles à fabriquer et à la disponibilité étendue. La stratégie de « la disponibilité avant tout » est déjà ce qui a permis aux Xbox Series de dominer dans les ventes la PS5 sur les mois de février et de mars 2022.