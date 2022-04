Salto va devenir accessible depuis Amazon Prime Video

Au mois de mai, Salto sera disponible depuis Prime Video suite à un nouvel accord passé entre le service de streaming français et Amazon. Ce sera disponible sous forme de « chaîne Amazon », comme il en existe tant (37 au total).

Et voilà que Salto arrive sur Amazon Prime Video

Salto va ainsi rejoindre les chaînes OCS, Pass Ligue 1, MGM, BrutX et bien d’autres sur Amazon. Il s’agira de la même offre que celle proposée directement par Salto, assure son directeur général Thomas Follin au Figaro. Autrement dit, le prix sera toujours de 6,99€/mois et le catalogue sera identique. La seule différence est l’accès, à savoir via Amazon.

Quel est l’intérêt de passer par Amazon ? Il faut savoir que Salto ne connaît pas vraiment un succès. La plateforme compte 700 000 abonnés, là où elle espérait en avoir au moins un million. Passer par la firme américaine va être un moyen de potentiellement attirer de nouveaux abonnés, sachant qu’Amazon compte beaucoup d’utilisateurs en France.

« L’objectif est de faciliter l’abonnement et de capitaliser sur la force de frappe d’Amazon pour inciter davantage de clients à s’abonner », explique Thomas Follin. Concernant le rapprochement avec Amazon, « je ne vois pas d’incohérence », dit le dirigeant. « Quand nous avons démarré Salto, nous avions pour objectif d’être la plateforme française de référence. Nous n’avons pas l’ambition de remplacer Netflix et consorts ».