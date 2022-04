E-santé : l’essor des consultations via smartphone

Depuis 2018, il est possible de bénéficier de consultations en ligne avec des professionnels de santé en France. Ces derniers mois, cette pratique a connu un fort développement avec les confinements successifs. La pandémie de COVID-19 ne suffit pas à expliquer à elle seule la montée du phénomène. En France, les téléconsultations ont été multipliées par 3 sur un an d’après un sondage Odoxa. Désormais, le recours à une consultation à distance s’est considérablement normalisé au point que 86% des français savent qu’il est possible de consulter un médecin directement depuis son ordinateur ou depuis son téléphone portable.



Bien sur, les apps de santé ne remplacent pas l’avis d’un spécialiste – ce qui explique d’ailleurs peut-être l’echec de la division santé de Google – et les individus se sont habitués aux appels en visio, qui se sont forcément démultipliés lors des différents confinements. Le terrain était donc bien balisé pour la télémédecine : 1 français sur 2 souhaite recourir aux services de téléconsultations aujourd’hui et 7 sur 10 se laisseraient tenter si le médecin leur conseillait ce type de consultation, un niveau d’engouement pour cette médecine 2.0 qui n’a presque pas d’égal en Europe.

Si la téléconsultation est aussi pratique, c’est parce qu’elle vous permet d’échanger très simplement avec un médecin, qu’il soit généraliste ou spécialiste, depuis votre domicile. Durant le premier confinement, les recours à la télémédecine ont même été multipliés par 6 pour les médecins généralistes ! Pour mieux faire face à cet afflux de demandes de consultations en ligne, médecins et patients s’organisent : les médecins peuvent désormais travailler de leur domicile, quant aux patients ou futurs patients, ils passent de plus en plus souvent par un « hub » qui peut les rediriger vers un médecin disponible. Il est ainsi possible d’utiliser une app comme livi pour consulter un médecin à toute heure du jour et de la nuit. Si vous ne pouvez pas organiser une consultation en ligne directement depuis chez vous, celle-ci peut avoir lieu au sein d’une maison de santé, au cabinet d’un autre médecin ou bien dans une pharmacie équipée du matériel adéquat. Cette solution est possible uniquement si vous avez déjà eu rendez-vous avec le médecin en question durant une consultation physique.

Cette simplicité de mise en œuvre ainsi que des contraintes de plus en plus fortes sur la vie quotidienne des individus – crise énergétique qui rejaillit sur le prix de l’essence, conditions sanitaires – devraient continuer à favoriser la pratique de la téléconsultation. Plus de 4 millions de personnes y ont déjà recours en Europe.