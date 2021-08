Google met un terme à sa division santé Google Health

Le leak d’un mémo interne de Google indique que le géant américain va mettre un terme à sa division santé Google Health créée en 2018. Les 570 employés de cette division seront dispatchés dans la société. David Feinberg, l’ex patron de cette division, vient d’ailleurs d’être embauché par Cerner, une firme américaine de santé.

Malgré cette décision, Google n’en aurait pas vraiment fini avec le secteur de la santé : si l’on en croit une source proche du dossier, la stratégie « santé » de Google se dupliquerait désormais dans chacune des divisions existantes. En d’autres termes, des produits Nest, des wearables ou certains services intègreront des éléments et/ou fonctions de santé. Pour autant, la fin de la division elle-même pourrait signifier que Google n’a pas l’intention de faire de la santé une priorité absolue.

Certains des cadres et des groupes de travail de l’ex division ont déjà changé de direction, et sans doute aussi d’objectifs. Ainsi la directrice médicale de Google Karen DeSalvo travaille désormais dans l’équipe de Kent Walker, le Chief Legal Officer de Google (directeur juridique). Quant à l’équipe santé liée aux outils d’IA, elle est maintenant sous la direction de Yossi Matias, vice president of search and AI chez Google. Pour certains analystes, les différentes divisions de Google (Nest, IA, Moteur de recherche) poursuivraient ainsi leur propre stratégie liée à la santé, sans aucune cohésion globale.