Vivo annonce le X Fold, son premier smartphone pliable

Comme prévu, Vivo a présenté aujourd’hui son premier smartphone pliable, le X Fold. Plusieurs éléments le concernant ne sont pas une surprise étant donné les nombreuses fuites ces dernières semaines.

Présentation du Vivo X Fold

Le Vivo X Fold vient concurrencer le Galaxy Z Fold 3 de Samsung. Il arbore un premier écran façon smartphone de 6,53 pouces. Il s’agit d’une dalle OLED avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, un ratio de 21:9, le support du HDR10+ et une définition de 2 520 x 1 080 pixels. Il y a aussi un écran de 8,03 pouces qui permet un usage façon tablette. C’est une dalle OLED LTPO avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, un ratio de 4:3.55, le support du HDR10+ et une définition de 2 160 x 1 916 pixels.

Le constructeur fournit un verre ultra-fin sur l’écran pliable pour une mesure de protection. De plus, l’entreprise affirme que cet écran est certifié pour un maximum de 300 000 pliages — ce qui équivaut à plier et déplier l’appareil 80 fois par jour pendant 10 ans. D’autre part, Vivo fait savoir que l’écran intérieur du smartphone peut être tourné de 60 à 120 degrés comme un ordinateur portable (ce qui permet des utilisations telles que les appels vidéo, l’utilisation de l’appareil photo sans trépied ou le visionnage de vidéos sans avoir à appuyer le téléphone contre quelque chose).

Sous le capot, on retrouve le Snapdragon 8 Gen 1, à savoir la puce haut de gamme de Qualcomm. Il y a aussi 12 Go de RAM, 256 ou 512 Go de stockage et une batterie de 4 600 mAh. Selon Vivo, la charge filaire supporte 66 W et la charge sans fil propose 55 W. Il suffit de 37 minutes pour une charge complète du smartphone en mode filaire. Citons aussi la présence de deux capteurs d’empreintes à ultrason sous chaque écran.

Côté photo, on retrouve un capteur principal (Samsung GN5) de 50 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels (champs de vision de 114 degrés), un téléobjectif de 12 mégapixels et un capteur périscopique de 8 mégapixels. Par ailleurs, il y a un capteur de 16 mégapixels sur chaque écran.

Prix et disponibilité

Pour le moment, le Vivo X Fold est réservé à la Chine. Le prix est de 8 999 yuans (1 298 euros) pour le modèle avec 256 Go de stockage. Cela passe à 9 999 yuans (1 442 euros) pour la variante avec 512 Go. Il n’y a pas encore d’information pour une disponibilité à l’international.