Vivo X Fold : le premier smartphone pliable de Vivo sera dévoilé le 11 avril prochain

Vivo se lance à son tour dans la bataille du smartphone pliable (qui peine toujours à convaincre le grand public soit dit en passant). Le Vivo X Fold sera donc officiellement dévoilé en Chine le 11 avril prochain. Huang Tao, vice-président produit chez Vivo, a confirmé l’information sur Weibo (première plateforme de microblogging en Chine) et a ajouté que Vivo planchait sur ce type d’appareil depuis 4 ans. Espérons que ce temps long de développement et les erreurs de jeunesse des autres fabricants de pliables (Samsung, Huawei) permettront à Vivo de proposer une copie impeccable…

Toujours selon Huang Tao, Vivo aurait particulièrement travaillé l’écran et le système de charnière de façon à ce que la pliure ne soit plus visible. En outre, le Vivo X Fold disposera de capteurs d’empreintes intégrés à la dalle pliable ET à la dalle externe, une technologie qui aurait été particulièrement compliquée à implémenter. Enfin, les rumeurs laissent entendre que Vivo pourrait profiter de l’évènement du 11 avril pour présenter aussi le le Vivo X Note, le Vivo Pad ou le Vivo X80. A vos calendriers !

