LEGO et Epic Games collaborent à un Métavers pour la famille et les enfants

Le métavers, tout le monde veut en croquer. Y compris bien sûr Epic Games (qui a déjà un pied dedans avec Fortnite) et LEGO, qui viennent d’annoncer un partenariat dont l’objectif ultime est la création d’un métavers destiné avant tout à la famille et aux enfants. Ce métavers « familial » « donnera aux enfants l’accès à des outils qui leur permettront de devenir des créateurs sûrs d’eux et leur offrira des possibilités de jeu étonnantes dans un espace sûr et positif » si l’on en croit le communiqué commun des deux sociétés.

La protection des enfants étant sans doute le point le plus sensible de ce projet, Niels B Christiansen, CEO du groupe LEGO, rappelle comme un mantra ses exigences à ce sujet : « Tout comme nous protégeons les droits des enfants à des jeux physiques sûrs depuis des générations, nous nous engageons à faire de même pour les jeux numériques ». Quant à Epic Games, le géant américain rappelle son acquisition récente de SuperAwesome, une société spécialisée dans la protection des environnements numériques destinés aux plus jeunes.

Concernant le contenu même de ce métavers des familles, rien n’a encore filtré, même si l’on se doute que l’on pourra y manipuler plein de petites briques colorées.