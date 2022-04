Return to Monkey Island : Ron Gilbert annonce la suite des point & click cultes !

Véritables monuments du jeu d’aventure point & click, Secret of Monkey Island et Monkey Island 2 : LeChuck’s Revenge restent encore aujourd’hui des références du genre (à la DA désormais rétro-pixels certes…). Surprise ! Ces deux bijoux vont avoir droit à une suite baptisée Return to Monkey Island. Ron Gilbert en personne, le génial créateur des deux premiers opus, a annoncé la belle nouvelle, tout comme Devolver Digital, le studio de développement en charge du titre avec Terrible Toybox (Thimbleweed Park), et Lucasfilm Games, qui gère les droits et produit l’ensemble.

Le plus beau est à venir : Return to Monkey Island était en développement depuis 2 ans sans que personne n’en sache rien, si bien que le jeu sortira dans le courant de cette année 2022. On notera que même si la franchise Monkey Island compte pas moins de 5 titres, Return to Monkey Island se situe bien dans la continuité directe de Monkey Island 2 : LeChuck’s Revenge (les deux titres signés de Ron Gilbert en somme…).

Dave Grossman, qui participé à l’écriture des deux Monkey Island mais aussi du fabuleux Day of the Tentacle, écrira le scénario et les lignes de dialogue forcément loufoques de ce troisième volet. Quant à Michael Land, qui avait signé l’inoubliable BO d’origine, ce dernier rempile lui aussi pour cet opus qui s’annonce décidément très excitant ! On retrouvera même la voix originale (en VO) de Guybrush Threepwood puisque le doubleur Dominic Armato a repris du service ! Hormis Tim Schafer (retenu chez Double Fine), il ne manque donc aucune des pointures ayant participé aux deux jeux d’origine. Vivement l’annonce d’une date de sortie, sur PC, Xbox Series, PS5 et Nintendo Switch.