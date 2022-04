Le studio SNK racheté par MiSK, la fondation du prince héritier Mohammed bin Salman !

C’est sans doute le rachat le plus « WTF ! » de l’année, un rachat qui va forcément générer son joli lot de commentaires. On apprend en effet via ResetEra que SNK Corporation, le studio à qui l’on doit la célèbre franchise King of Fighters (entre autres) est désormais aux mains de la fondation MiSK, qui appartient elle-même au prince héritier Mohammed bin Salman (plus communément appelé MBS). MiSK détenait depuis 2020 33% des parts de SNK, mais a racheté il y a quelques semaines jusqu’à 96,18 des parts du studio !

Suivre la situation de SNK devient donc assez compliqué ; comme l’explique en effet notre confrère Gamekult, « SNK est une entreprise japonaise avec un président chinois, qui est cotée en bourse sur le marché coréen et donc désormais une propriété saoudienne. »

SNK sera donc désormais chapeauté par Electronic Gaming Development Company, une filiale de MiSK. Visiblement très intéressé par le secteur du JV, MBS a déjà placé ses billes dans EA, Activision Blizzard et Take-Two. Pour rappel, le Prince héritier MBS est aussi tristement connu du grand public pour l’affaire Jamal Khashoggi, ce journaliste et opposant politique assassiné le 2 octobre 2018 dans des conditions sordides à l’intérieur du consulat d’Arabie saoudite à Istanbul (Turquie). Les premiers éléments de l’enquête semblent indiquer que MBS pourrait avoir commandité ce crime.