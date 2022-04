The Witcher (série) : la saison 3 rentre en production et Netflix publie le synopsis

Après deux saison couronnées de succès, la série The Witcher passe la troisième. La saison 3 des aventures du Sorceleur avec Henry Cavill en vedette est officiellement rentrée en production. Et comme un bonheur arrive rarement seul, cette annonce est accompagnée de la première image du tournage et du synopsis complet de cette saison 3, synopsis qui en dit suffisamment pour donner envie, et heureusement pas assez pour éviter de nous spoiler.

We're also excited to reveal the official plot summary for the upcoming season…#TheWitcher pic.twitter.com/oqg6LnufBT — The Witcher (@witchernetflix) April 4, 2022

Voici la traduction de ce synopsis : « Alors que les monarques, les mages et les bêtes du Continent rivalisent pour la capturer, Geralt emmène Ciri de Cintra se cacher, déterminé à protéger sa famille nouvellement réunie contre ceux qui menacent de la détruire. Chargée de l’entraînement magique de Ciri, Yennefer les conduit à la forteresse protégée d’Aretuza, où elle espère en découvrir plus sur les pouvoirs inexploités de la jeune fille ; au lieu de cela, ils découvrent qu’ils ont atterri dans un champ de bataille de corruption politique, de magie noire et de trahison. Ils devront riposter et tenter l’impossible – ou risquer de se perdre pour toujours. »