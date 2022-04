GTA 5 PS5 et Xbox Series a maintenant une date de sortie pour la version physique

GTA 5 est déjà disponible au téléchargement sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Le jeu va prochainement arriver en version physique et il y a maintenant une date de sortie : le 12 avril.

Une date de sortie pour la version physique de GTA 5 sur PS5 et Xbox Series X/S

Le prix de la version physique sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S sera de 39,99 euros. Pour ce prix, les joueurs auront accès au mode histoire et à GTA Online, à savoir le mode en ligne.

Financièrement parlant, la version boîte est plus chère que la version dématérialisée. Sur PlayStation 5, le combo GTA 5 + GTA Online est disponible au prix de 9,99€ jusqu’au 14 juin sur le PlayStation Store. Cela passera ensuite à 39,99€. Sur Xbox Series X/S, c’est 19,99€ jusqu’au 14 juin puis 39,99€. Il est également possible d’acquérir uniquement GTA Online. Dans ce cas, c’est gratuit sur PlayStation 5 jusqu’au 14 juin puis ce sera 19,99€. Sur Xbox Series X/S, c’est 9,99€ jusqu’au 14 juin puis 19,99€.

GTA 5 sur PlayStation 5 et Xbox Series X a le droit à un mode Fidélité (4K native, 30 images par seconde et ray-tracing), un mode Performance (4K upscalée et 60 images par seconde), ainsi qu’un mode Performance RT (4K upscalée, 60 images par seconde et ray-tracing). On peut également évoquer les chargements plus rapides, davantage d’éléments à l’écran (trafic, végétation, piéton, etc) et le support des fonctionnalités de la DualSense sur la console de Sony.