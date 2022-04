Microsoft dans le viseur de la Commission européenne pour les services de Cloud

Jusqu’ici, Microsoft est sans doute le GAFA qui échappe le plus aux velléités anti-trust de la Commission Européenne. Cette situation relativement bienveillante pourrait bientôt prendre fin : en effet, la Commission européenne fait actuellement circuler un questionnaire destiné à certains concurrents et clients des services de cloud de Microsoft. L’objectif consiste à récolter des informations qui permettront d’alimenter une possible enquête anti-trust. Notamment, la Commission cherche à savoir si Microsoft applique des accords de licences qui empêchent les conditions d’une concurrence équitable.

Les services de cloud de Microsoft (dont Azure) disposeraient d’une part de marché de 21% en Europe

Le questionnaire est clair sur ses intentions et précise en en-tête que « La Commission dispose d’informations selon lesquelles Microsoft pourrait utiliser sa position potentiellement dominante sur certains marchés de logiciels pour empêcher la concurrence concernant certains services de cloud computing ». Histoire de remettre les choses dans leur contexte, ce questionnaire fait suite à une plainte d’OVHcloud en Europe, ce dernier accusant Microsoft d’abus de position dominante sur les services de Cloud. Margrethe Vestager assurait pourtant il y a quelques jours que le secteur des services de Cloud ne lui semblait pas poser de problèmes anti-trust. On appelle cela l’effet de surprise…