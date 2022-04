Starfield : 5 screenshots inédits issus d’une build de 2018

Starfield sera incontestablement LE gros jeu Xbox Series/PC de cette année 2022. Conçu par l’équipe à qui l’on doit le monument Morrowind, ce RPG spatial s’annonce possiblement comme l’un des jeux les plus importants de la new gen. Si l’on connait la date de sortie (au mois de novembre de cette année), il est toutefois assez étonnant de ne rien voir du jeu à quelques mois à peine du lancement. Heureusement, on peut toujours compter sur les fuites pour nous fournir en informations exploitables. C’est une nouvelle fois le cas avec 5 screenshots inédits qui montrent l’une des bases spatiales du jeu.

A noter toutefois que ces images seraient issues d’une ancienne build datant de 2018. Il y a donc fort à parier que les graphismes ont sans doute encore été améliorés depuis lors. Il serait tout de même temps que Bethesda communique de façon plus agressive sur son jeu phare. Peut-être lors du Summer Game Fest 2022, étant donné que l’E3 a été purement et simplement annulé ? Starfield sera disponible sur Xbox Series et PC le 11 novembre 2022.