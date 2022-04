Tesla : nouveau record de modèles livrés au premier trimestre

Tesla assure. Au premier trimestre 2022, la firme d’Elon Musk a établi un nouveau record de livraison, soit 310 000 VE livrées sur la période. Ce score est d’autant plus impressionnant que la pénurie de composants touche toujours de plein fouet le secteur automobile ; Tesla est donc parvenu à brillamment sécuriser sa supply chain et à la protéger des aléas conjoncturels, et ce malgré la fermeture temporaire de son usine de Shanghai suite au rebond de la pandémie en Chine.

Dans le détail, Tesla a donc livré 310 048 voitures électriques lors du Q1 2022, ce qui est un poil au dessus des 308 600 voitures livrées au Q4 2021 (+0,5%). Séquentiellement, la production est en très légère baisse mais tourne toujours autour des 305 000 véhicules produits. Pour rappel, sur les 12 derniers mois, Tesla a livré plus d’un million de véhicules.

Les livraisons (comme la production) concernant essentiellement les Model 3/Y, avec pas moins de 295 324 unités écoulées sur le Q1 2022 (soit 95% des livraisons). Les Tesla Model S/X ont été livrées à un peu plus de 14 000 exemplaires sur la période. Les ventes de Model Y ne devraient pas faiblir étant donné que la Gigafactory de Berlin ne produit que ces modèles… pour l’instant.