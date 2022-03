Black Shark 5 et 5 Pro : les smartphones gaming se dévoilent (specs + prix)

Black Shark vient d’officialiser sa nouvelle gamme de smartphones gaming. Les Black Shark 5 et 5 Pro sont de véritables monstres de composants sans concession et disposent de la puissance nécessaire pour faire tourner les jeux les plus gourmands. Les deux appareils sont ainsi équipés d’un écran AMOLED E4 Full HD+ 6,67 pouces et HDR+ avec un taux de rafraichissement de 144 Hz, une luminosité max de 1300 nits et une couverture colorimétrique P3 de 100% (sans oublier un taux d’échantillonnage de 720 Hz).

Le Black Shark 5 Pro est motorisé par un un processeur Snapdragon 8 Gen 1 épaulé au max par 16 Go de RAM LPDDR5 et dispose de 512 Go de capacité de stockage en UFS 3.1. Black Shark annonce des vitesses de lecture et d’écriture améliorées respectivement de 55 % et de 69 %. Le fabricant rappelle en outre que le score AnTuTu de ce modèle est de plus d’un million de points, soit le record en la matière (les scores GeekBench 5.0 seront forcément nettement moins flatteurs). Côté Black Shark 5, il faudra se contenter d’un Snapdragon 870 épaulé par 12 Go de RAM, et de 128 à 256 Go de capacité de stockage. Puissance oblige, les deux smartphones intègrent un système de refroidissement pour les longues sessions de jeu. La batterie est de 4650 mAh sur les deux modèles (compatible charge rapide 120W).

Le bloc photo du Black Shark 5 Pro contient un capteur principal Samsung S5KHM2 de 108 megapixels, un capteur ultra-large OmniVision OV13B10 de 13 megapixels, et un téléobjectif Samsung S5K5E9 de 5 mégapixels. Le capteur en façade est un 16 mégapixels. Le bloc photo du Black Shark 5 contient un capteur principal de 64 mégapixels, un capteur ultra large de 13 mégapixels, et un capteur Macro de 2 mégapixels. Le capteur en façade reste à 16 mégapixels.

Le Black Shark 5 est proposé à 2799 yuan (environ 400 euros) et le modèle Pro accuse s’envole à 4199 yuan (environ 600 euros). Pour l’instant, les deux modèles sont uniquement commercialisés en Chine où il seront disponibles à la vente dès le 2 avril.