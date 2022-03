Boston Dynamics commence à vendre ses robots d’entrepôt Stretch

Il y a un an, Boston Dynamics dévoilait Stretch, un robot destiné aux entrepôts (rangements de colis, disposition de colis sur des tapis roulants d’acheminement, etc.). La société américaine racheté il y a peu par Hyundai annonce aujourd’hui sur Stretch a dépassé le stade du prototype… et qu’il est même disponible à la vente ! Les robots précommandés seront désormais livrés entre 2023 et 2024, pour la simple et bonne raison que les commandes sont déjà pleines pour l’année en cours !



L’un des premier clients de Stretch est la société de livraison DHL, qui a signé un contrat de 15 millions de dollars avec Boston Dynamics. Gap et H&M auraient aussi passé commande.

Dans un communiqué plein d’autosatisfaction, Boston Dynamics vante les atouts de son robot dans le contexte actuel : « Les pénuries de main-d’œuvre et les problèmes de la chaîne d’approvisionnement continuent de créer des défis pour maintenir le flux de marchandises. Stretch rend les opérations logistiques plus efficaces et prévisibles, et améliore la sécurité en prenant en charge l’une des tâches les plus exigeantes physiquement dans l’entrepôt. Bon nombre de nos premiers clients se sont déjà engagés à déployer le robot à grande échelle. Nous sommes donc ravis que Stretch soit bientôt mis au travail plus largement, aidant les détaillants et les entreprises de logistique à gérer la demande croissante continue de marchandises. »