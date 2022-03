Deezer va corriger le bug des comptes premium passés sur l’offre gratuite

Des utilisateurs avec Deezer Premium, à savoir l’offre payante, ont eu la mauvaise surprise de voir leur compte passer en gratuit. Ils ont ainsi perdu les différentes fonctionnalités, comme l’absence de publicité, l’écoute en illimité, le mode hors-connexion, une meilleure qualité sonore et plus encore.

Le bug avec Deezer Premium et les comptes gratuits va être corrigé

Deezer a réagi à ce bug sur Twitter et assure que le problème fait suite à une erreur technique interne. Voici ce qu’indique le service de streaming musical :

Vous avez probablement remarqué que votre compte Deezer est passé en Gratuit, malgré votre paiement récent, suite à une erreur technique interne. Tout devrait rentrer dans l'ordre sous peu. Notre équipe de paiement est en train de résoudre le problème. — Deezer Help (@DeezerHelp) March 29, 2022

Comme on peut le voir, le problème devrait rapidement être résolu pour les clients qui sont dans cette situation. Il n’y a pas encore une date précise, mais la plateforme suggère que ce sera pour bientôt.

Pour information, Deezer Premium coûte 10,99€/mois (les trois premiers mois sont offerts) et l’offre Famille (jusqu’à six personnes) coûte 17,99€/mois (les trois premiers mois sont offerts). Dans les deux cas, Deezer est plus cher que Spotify et Apple Music qui ont des offres similaires à 9,99€/mois et 15,99€/mois. La hausse de prix a eu lieu en décembre dernier.