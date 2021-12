Deezer augmente ses prix : jusqu’à 20% de hausse

Deezer annonce qu’il va augmenter les prix de ses abonnements, et ce dès le 18 janvier 2022. L’offre Premium va passer de 9,99€/mois à 10,99€/mois (+10%) et l’offre Famille va voir son prix évoluer de 14,99€/mois à 17,99€/mois (+20%).

Des prix en hausse chez Deezer

C’est par e-mail que Deezer a discrètement annoncé la hausse de prix. Le service de streaming musical commence par un message positif, en annonçant notamment l’ajout du Hi-Fi et des contenus exclusifs. Ce n’est qu’à la toute fin du message que l’on peut lire : « nous allons augmenter le prix votre abonnement… ».

Très très *très * limite cette façon de faire @DeezerFR ! Annoncer l'augmentation de tarif (3 euros de plus soit 36 euros/an en +) à la toute fin d'un mail intitulé "Votre abonnement Deezer famille s'améliore encore", qui raconte que le son hi-fi sera maintenant inclu. pic.twitter.com/MxW8l4Cj2C — Guillaume Champeau (@gchampeau) December 14, 2021

Comme on peut s’en douter, cette hausse ne plaît pas au public. Louis-Alexis de Gemini, directeur marketing France et international chez Deezer, se défend à ce sujet dans les colonnes du Figaro. « Nous n’avions pas augmenté nos tarifs depuis douze ans. Au cours de cette période, notre bibliothèque est passée de 4,5 à 73 millions de titres et notre service a considérablement évolué avec l’intégration de nouvelles fonctionnalités », dit-il. Il assure par ailleurs que l’augmentation des prix n’ira pas dans la seule poche de Deezer. « 70% hors taxe du prix de nos abonnements revient aux auteurs-compositeurs, producteurs et artistes. Cela représente 10 euros hors taxe sur les 18 euros du forfait famille et 6 euros hors taxe sur les 11 euros du forfait Premium ».

L’offre qui connaît la plus grande hausse est celle pour la famille. Cela permet d’utiliser un compte avec six personnes au total. On parle tout de même d’une augmentation de 20%. « Cela représente 50 centimes en plus par compte », tempère Louis-Alexis de Gemini.

Les abonnés vont-ils passer chez Spotify ou Apple Music ?

Pour rappel, Spotify a également annoncé une hausse de prix il y a quelques mois. Cela concernait uniquement son offre famille qui a pris un euro pour passer à 15,99€/mois. Deezer est donc plus cher que Spotify et Apple Music, qui dominent le marché. C’est à se demander si cela ne va pas pousser des abonnés à migrer chez Spotify ou Apple Music. C’est fort possible en réalité.