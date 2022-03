Grâce à l’IA, Google Maps a pu bloquer 100 millions de modifications abusives en 2021

Il est possible de participer à Google Maps en faisant des modifications, mais encore faut-il que celles-ci soient légitimes. Google révèle qu’il a pu bloquer 100 millions de modifications abusives en 2021 grâce à son intelligence artificielle.

L’intelligence artificielle à la rescousse de Google Maps

« Il arrive que des fraudeurs tentent de mettre à jour des informations commerciales sur les profils Google Business en procédant à des modifications abusives. En 2021, nous avons empêché la mise en ligne de plus de 100 millions de ces modifications grâce aux progrès constants de nos modèles d’apprentissage automatique, qui nous ont permis d’améliorer notre capacité à détecter les activités des robots et à mettre au jour des modèles d’activité suspects », explique Google.

La société a également supprimé plus de 7 millions de faux profils d’entreprises. Une grande partie de ces suppressions a été attribuée à l’intelligence artificielle, tandis que plus de 630 000 ont été effectuées sur la base de rapports d’utilisateurs. En complément, Google a déjoué plus de 12 millions de tentatives de création de faux profils et près de 8 millions de tentatives frauduleuses de revendication d’un profil professionnel. Plus d’un million de comptes ont également été désactivés pour avoir enfreint les règles de Google en matière de vandalisme ou de fraude en ligne.

Outre les activités abusives, Google Maps a aussi constaté une augmentation des tentatives d’utilisation de faux avis pour nuire aux entreprises locales. Google a déclaré avoir bloqué ou supprimé plus de 95 millions d’avis violant les règles, dont plus de 60 000 ont été supprimés en raison de cas liés au Covid-19. Ses modèles d’apprentissage automatique ont également aidé à retirer plus de 190 millions de photos et 5 millions de vidéos qui étaient de mauvaise qualité ou qui violaient ses politiques de contenu.