Pour financer un smartphone, Bouygues Telecom dévoile un crédit à 0%

Bouygues Telecom annonce la mise en place de Finance Smartphone, une nouvelle solution qui est l’équivalent d’un crédit à 0%. Comme le nom l’indique, elle permet de financer un smartphone, que ce soit un modèle neuf ou reconditionnement.

Une nouvelle offre pour financer son smartphone

Pour cette offre, Bouygues Telecom a passé un partenariat avec Younited. L’opérateur met en avant trois points :

Flexibilité : le client peut choisir le montant des mensualités, la durée de remboursement (12, 24 ou 36 mois), ainsi que le montant de son apport (à partir d’un euro). Il peut également décider à tout moment du remboursement anticipé sans frais.

Fluidité : le crédit est affecté à l’achat du smartphone et prend fin automatiquement dès que le remboursement est totalement effectué. Le client est immédiatement propriétaire du téléphone. Aussi, le taux est fixe pendant toute la durée du crédit et aucun frais supplémentaire (frais de dossier, etc) n’est ajouté.

Simplicité : 100% numérique, accessible depuis un mobile ou tablette, le parcours de demande de crédit offre une expérience client simple avec entre autres l’utilisation de l’Open Banking.

« En lançant Financement Smartphone dans l’ensemble de nos boutiques, nous avons souhaité apporter à nos clients une solution de financement innovante pour l’achat d’un smartphone neuf ou reconditionné », déclare Chrystel Abadie Truchet, directrice générale adjointe Commerciale et Cient. Pour sa part, Geoffroy Guigou, directeur général et cofondateur de Younited, estime que « ce partenariat représente le meilleur de la fiance intégrée et nous sommes fiers d’accompagner Bouygues Telecom dans cette nouvelle offre ».

L’offre de crédit à 0% est disponible dans l’ensemble des boutiques Bouygues Telecom et accessible avec les forfaits Sensation 90 Go (et plus) avec smartphone.