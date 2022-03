La pénurie de composants pourrait encore durer des années

Comme le Covid-19, la pénurie de composants semble ne pas avoir de fin. Les hoquets de la supply chain (fermetures temporaires d’usines liées au Covid), la flambée des prix sur les carburants et une demande record an produits électroniques créent un goulet d’étranglement encore jamais vu à cette échelle, et rien n’indique que la situation va s’améliorer de sitôt.

ASML, un fabricant de machines de photolithographie nécessaires à la fabrication, n’est pas vraiment optimiste. Le vice-président d’ASML, Peter Wennink, parie sur une pénurie d’encore « au moins deux ans », voire même quelques années au delà si les planètes refusent de s’aligner d’ici là. Et la volonté ne suffit pas : ASML ne dispose pas du nombre de pièces suffisants pour augmenter ses propres capacités de production, et sans nouvelles machines de photolithographie, c’est la production de puces à l’échelle mondiale qui se retrouve dans l’incapacité de s’adapter à la demande.

Autant dire que pour les secteurs les plus touchés (VE, consoles de jeu, GPU), l’avis de tempête reste toujours plus d’actualité.