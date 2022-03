Lynx R1 : les lunettes XR de la startup française seront (enfin) livrées aux mois de juin-juillet

Les premières commandes de Lynx R1, les lunettes XR (réalité mixte) de la startup française Lynx, ne seront pas honorées au mois d’avril comme cela était initialement prévu. Lors de la Game Developer Conférence 2022, le CEO de Lynx Stan Larroque a annoncé que des soucis sur la supply chain obligeaient à décaler jusqu’aux mois de juin-juillet la période de livraison des tous premiers modèles.

Le matériel est prêt, la partie logicielle aussi, mais Stan Larroque affirme qu’il reste encore un peu de travail sur le SDK (plateforme de développement du Lynx R1). Ce dernier tournera sous OpenXR, le standard pour les appareils à réalité mixte.



Pour rappel, le Lynx R1 est un casque-lunettes de réalité mixte équipé de deux écrans avec une optique inédite (1600 x 1600 par œil, 90 HZ et FoV de 90°), d’une puce Qualcomm XR2 épaulée par 6 Go de RAM et d’une capacité de stockage de 128 Go (extensible à 1 To sur support microSD. Il est toujours possible de précommander le Lynx R1 sur le site du fabricant. Le modèle Lynx R1 CLASSIC est facturé à environ 700 euros (TTC + frais de port) tandis que le modèle Lynx R1 Pro est proposé à environ 1300 euros (TTC + les frais de port).