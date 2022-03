Solar Orbiter capture les photos les plus proches jamais prises de notre soleil

Lancée il y a plus de deux ans, la sonde européenne Solar Orbiter se rapproche toujours plus de notre étoile et a atteint aujourd’hui même le périhélie du soleil (le périhélie est « le point de la trajectoire d’un objet céleste en orbite héliocentrique qui est le plus proche du Soleil », source Wiki), à seulement 48,3 millions de km de la surface de l’astre !

Au terme de son long voyage, la sonde suivra une orbite elliptique qui la fera frôler le soleil, à 42 millions de kilomètres de distance de la surface bouillonnante et brûlante. A noter aussi que c’est la première fois qu’un engin spatial muni d’un système de prise de vue se retrouve aussi près du soleil (Solar Probe étant dépourvu de capteurs photo). Cette proximité permet déjà à Solar Orbiter de réaliser des clichés fantastiques du soleil, comme ceux capturés le 7 mars, alors que la sonde se trouvait à 75 millions de kilomètres de l’astre.

L’image de la Terre a été rajoutée sur le cliché pour donner une idée respectives des différences de dimensions entre le soleil et notre petite planète bleue

Ces images incroyables ont été réalisées grâce à l’EUI (Extreme Ultraviolet Imager), un instrument destiné à fournira des séquences d’images des couches atmosphériques solaires au-dessus de la photosphère, « a dû prendre vingt-cinq clichés individuels pour imager l’intégralité du disque solaire » précise l’ESA (Agence Spatiale Européenne). Chaque photo a nécessité 10 minutes « de pause ». Ces clichés sont bien entendu fantastiques, et ce n’est qu’un début…