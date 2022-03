Tencent Games : un CA de 27,5 milliards de dollars en 2021 et une domination sans partage

L’éditeur chinois Tencent Games a réalisé un chiffre d’affaires absolument colossal en 2021 : lors de sa publication de ses résultats, le géant asiatique a en effet annoncé un CA de 27,5 milliards de dollars sur l’année passée, un record absolu dans l’industrie du JV. PlayStation est à une coudée derrière (près de 25 milliards de dollars de CA l’an dernier) et l’écart est encore plus grand avec Xbox (16,2 milliards de dollars) et Nintendo (15,2 milliards de dollars). Quant aux éditeurs de JV, ni EA ni Ubisoft ne peuvent s’aligner avec les chiffres de Tencent.

Tencent précise que les revenus hors-Chine de ses jeux vedette – League of Legends, PUBG Mobile, Pokémon Unite, Valorant, League of Legends : Wild Rift et Clash Royale – représentent désormais 26% du CA. Cette progression à l’international est importante pour Tencent, le groupe craignant que les mesures gouvernementales anti-trust ou de « contrôle » ne pénalisent sa croissance sur le marché chinois.

Pour rappel, il ne s’agit ici que des résultats de la branche gaming de Tencent. Le groupe au global réalise des scores encore plus impressionnants (35 milliards de dollars de bénéfices l’an dernier !), en partie grâce au résultats obtenus via WeChat, le réseau social le plus prisé en Chine.