Stephen Wilhite, l’inventeur du GIF, est décédé des suites du COVID-19

Stephen Wilhite n’est pas aussi connu du grand public que Steve Jobs ou Bill Gates, et pourtant l’invention de cet ancien ingénieur informaticien de CompuServe est utilisée chaque jour par des dizaines de millions de personnes dans le monde. Wilhite an effet inventé le GIF (Graphics Interchange Format) dans les années 80, alors qu’il travaillait chez CompuServe. L’objectif initial étant de créer des images en 256 couleurs et très légères en ko, et non pas des petits images animées qui feront ensuite la renommée des GIFs. Le tout premier GIF, qui date de 1987, est d’ailleurs l’image fixe d’un monoplan rouge. Le tout premier GIF animé date lui aussi de 1987 (et c’est encore un avion).

RIP Stephen Wilhite, creator of the GIF. This was the first GIF ever created in 1987. pic.twitter.com/gqtMBqEOdg — Blade McG (@Blade__McG) March 23, 2022

Pour la petite histoire enfin, on retiendra que Stephen Wilhite estimait que seule la prononciation “Jif” du GIF était correcte (et non pas “Guife”). Stephen Wilhite est décédé des suites du COVID-10 à l’âge de 74 ans, et les hommages se sont bien sûr multipliés sur les réseaux sociaux, le plus souvent sous forme… de GIF !