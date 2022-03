Samsung préparerait une 3e gamme de smartphones pliables pour 2022

Les Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4 de Samsung pourraient bien être rejoints par une troisième gamme de smartphones pliables. Selon Galaxy Club, le constructeur prépare un nouveau modèle qui ferait ses débuts en 2022.

Un produit mobile mystérieux de Samsung pour 2022

La preuve de l’existence du nouveau smartphone Samsung pliable se présente sous la forme d’un nom de code. Galaxy Club a découvert que Samsung travaille sur trois appareils portant les noms de code B4, Q4 et N4. Les deux premiers font très certainement référence au Galaxy Z Flip 4 et au Galaxy Z Fold 4, sachant leurs prédécesseurs portaient les noms de code B3 et Q3. Il ne reste donc que N4, qui semble être un tout nouvel appareil.

Il n’y a pour l’instant pas d’information sur le smartphone en question. Pourrait-il s’agir d’un smartphone enroulable ? Ou bien d’un modèle avec non pas deux mais trois écrans ? Lors du CES 2022, Samsung a présenté une nouvelle technologie, dont des appareils S et G qui ressemblaient à des smartphones et un Flex Note qui se voulait être un PC à écran pliable. Qui sait, peut-être que l’appareil avec le nom de code N4 sera l’un des produits évoqués ici.

Samsung aurait prévu un stock limité pour son nouvel appareil. C’est une pratique assez courante pour certains constructeurs lorsqu’il s’agit de lancer un nouveau type de produit. L’objectif est de ne pas trop produire d’exemplaires puisque la demande pourrait ne pas suivre. C’est surtout le cas quand il s’agit d’une nouvelle catégorie d’appareil.

Concernant les Galaxy Fold 4 et Galaxy Z Flip 4, la présentation pourrait se faire au mois d’août si l’on se base sur le lancement des modèles précédents. Le troisième produit pourrait éventuellement les rejoindre à la même période.