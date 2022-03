Gran Turismo 7 récolte la pire note Metacritic pour un jeu PlayStation « first party »

Trop de microtransactions tuent la microtransaction… et en l’occurrence, tuent la réception critique de Gran Turismo 7. Il y a quelques jours, le jeu de course de Polyphony Digital était injouable durant une bonne trentaine d’heures, la faute au lancement largement foiré de la mise à jour 1.08. Une indisponibilité de dizaines d’heures pour le mode solo d’un jeu payé 80 euros, la pilule était déjà amère, mais le pire était encore à venir sous la forme d’une modification drastique de l’économie des microtransactions intégrées au jeu, modification largement au désavantage des joueurs.

Kazunori Yamauchi, le concepteur du jeu, avait tenté de justifier ce nouveau modèle économique, qui demandait de « farmer » les meilleures voitures dans des proportions absurdes (des dizaines d’heures de course pour un seul véhicule) : « En même temps, le prix des voitures est un élément important qui transmet leur valeur et leur rareté, donc je pense qu’il est important qu’il soit lié aux prix du monde réel. Je veux faire de Grand Turismo 7 un jeu dans lequel vous pouvez apprécier une variété de voitures de nombreuses façons différentes, et si possible, je voudrais essayer d’éviter une situation où un joueur doit mécaniquement rejouer certains événements encore et encore ».

Les explications lunaires de Yamauchi ont eu plutôt pour effet d’énerver encore plus les joueurs… qui viennent de punir la stratégie du studio via le site Metacritic. Gran Turismo récolte en effet une moyenne Metacritic-joueurs d’à peine 1,8 points/10, un score extrêmement faible et inédit : jamais un jeu des PlayStation Studios n’avait reçu une note aussi basse de la part des joueurs.

Plus étonnant sans doute est l’absence de réaction des médias qui ont très souvent donné d’excellentes notes au jeu… et qui la plupart du temps ne se sont même pas fendus d’un avertissement sur leur test. Il faut en effet savoir que Sony avait fourni aux médias/influenceurs une clef pour le test en avance de Gran Turismo 7, mais que dans cette version testable les microtransactions étaient tout simplement inaccessibles, ce qui fait que le titre a été évalué sans prendre en compte la stratégie prédatrice de Polyphony Digital.

Passionné mais souvent juste dans ses analyses, le youtubeur GaGzZz met les pieds dans le plat

Changer à ce point un élément aussi important du jeu (de nombreuses voitures sont désormais proposées entre 50 et 120 euros en microtransaction) APRES la sortie des tests pourrait légitimement être vu comme un moyen de fausser les notes (nombre de testeurs n’auraient certainement pas donné les mêmes notes avec les microtransactions actuelles). Il n’en reste pas moins que l’on peut se demander pourquoi les médias-testeurs refusent de revoir la note du jeu après coup, tout comme Sony a revu son jeu après coup. Peur de perdre la fameuse clef pour les tests en avance ? Si c’est le cas, cela pose tout de même de lourdes questions concernant l’indépendance des sites et des influenceurs qui prétendent parler « objectivement » de jeu vidéo.