GameStop : un chiffre d’affaires en hausse sur l’année fiscale, mais toujours des pertes

GameStop n’est pas encore sorti de la nasse. Le géant de la distribution de jeux vidéo subit de plein fouet la dématérialisation du secteur. La fermeture de près d’un millier de magasins dans le monde (47 fermetures à venir en France) a fini tout de même par assainir ses comptes : sur son année fiscale 2021 (close au 29 janvier 2022), GameStop enregistre même une croissance importante de son chiffre d’affaires (6 milliards de dollars contre 5 milliards en 2020). Malheureusement, le groupe continue aussi d’engranger les pertes (381,3 millions de dollars de perte nette contre 215,3 millions de dollars de perte en 2020).

La vraie bonne nouvelle, c’est la fin de la dette à long terme, en grande partie grâce à des levées importantes de capitaux (1,7 milliard de dollars). Le groupe dispose désormais d’1,27 milliard de dollars dans ses caisses (contre 635 millions de dollars fin 2020) et prévoit de diversifier ses sources de financement grâce à sa prochaine plateforme de NFT. Matt Furlong, CEO de GameStop anticipe que le marché du NFT rapportera à son groupe pas moins de 40 milliards de dollars.

Pour terminer sur une note en demi-teinte, on notera que Reggie Fils-Aimé, l’ancien patron de Nintendo of America, a quitté son poste au conseil d’administration de GameStop, et ce pour une raison inquiétante : Reggie Fils-Aimé estime que ses conseils n’ont pas été entendus et que le groupe navigue à vue, sans réelle stratégie d’entreprise. Aie !