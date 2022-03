Le blocage de Telegram au Brésil est annulé après 2 jours

Utiliser la messagerie Telegram reste possible au Brésil, deux jours après le blocage décidé à l’origine par un juge de la Cour suprême du pays. Le blocage faisait suite à un non-respect des décisions de justice, notamment en rapport avec une demande de limiter la diffusion de fausses informations.

Telegram reste disponible au Brésil

Il avait déjà eu dans le passé des suspensions de Telegram au Brésil, mais le juge Alexandre de Moraes a frappé plus fort cette fois en annonçant un réel blocage. Il se trouve que la décision du blocage n’aura finalement duré que deux jours parce que la messagerie a opéré à différents changements. Mais si elle n’avait rien fait, le blocage aurait continué.

Le New York Times rapporte que Telegram a travaillé rapidement au cours du week-end pour se conformer aux ordonnances du tribunal, notamment en supprimant les informations classifiées partagées par le compte du président Jair Bolsonaro et en supprimant les comptes d’un éminent partisan de Jair Bolsonaro qui a été accusé de diffuser de fausses informations. Cette action a satisfait le tribunal, qui a levé son interdiction dimanche soir.

En réalité, la messagerie est allée encore plus loin. Elle a procédé à plusieurs autres changements au Brésil pour lutter contre la désinformation sur son application, qui inquiète les responsables brésiliens à l’approche de l’élection présidentielle en octobre. Le service commencera à promouvoir les informations vérifiées au Brésil et à marquer les faux messages comme inexacts, tout en demandant à ses employés de surveiller les 100 groupes les plus populaires au Brésil, qui représentent 95% des vues des messages publics dans le pays. Autre donnée : l’application est téléchargée sur 53% des smartphones brésiliens.

Le blocage n’a même pas eu le temps d’être actif

Il faut savoir que le blocage décidé vendredi par le juge n’était pas actif et son abandon par le même juge n’a rien changé pour les Brésiliens. En effet, les opérateurs et groupes comme Apple et Google (qui distribuent l’application via l’App Store sur iOS et le Play Store sur Android) avaient cinq jours pour se conformer à la loi. Rien n’a été fait pendant le week-end et rien ne changera à partir de maintenant sachant la décision du blocage de Telegram au Brésil n’est plus d’actualité.