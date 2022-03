Eugene Parker, pionnier de l’Héliophysique, est décédé à 94 ans

Il était l’un des plus grands astrophysiciens du XXeme siècle. Eugene Parker, pionnier de l’Héliophysique (le champ d’étude du soleil) s’est éteint à l’âge de 94 ans. Après son en physique de la Michigan State University en 1948 et son doctorat à Caltech en 1951, Eugene Parker s’est lancé dans les années 50 dans ce qui allait être le thème central de ses recherches : l’étude du soleil. En 1957, c’est le premier coup d’éclat avec la théorisation des vents solaires, soit ces énormes flux de plasma et d’électrons violemment éjectés lors des éruptions solaires.

Eugene Parker, assistant au lancement de la sonde Parker Solar Probe le 12 août 2018

Malgré le scepticisme de nombre de ses pairs à l’époque de ces travaux, les thèses d’Eugene Parker s’avèreront finalement justes. L’éditeur Chandrasekhar prendra le risque d’une publication des travaux de Parker… ce qui débutera la renommée par la suite internationale du scientifique. L’hypothèse des vents solaires sera validée en 1962, grâce aux observations de la sonde Mariner II. Parker poursuivra ses travaux bien au delà de l’étude des ventes solaires, et laissera comme héritage nombre de théories scientifiques qui portent encore son nom (l’instabilité de Parker, l’équation de Parker, modèle de Sweet-Parker, limite de Parker).

Eugene Parker est aussi le premier scientifique avoir assisté au lancement d’une sonde portant son nom, la Parker Solar Probe, qui s’est élancée vers notre étoile le 18 août 2018.