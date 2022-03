Après une série d’échecs, Astra réussit sa première mission commerciale

Après une triste série d’échecs, la startup américaine Astra vient enfin de réussir son second lancement après l’essai réussi de novembre dernier. La mission Astra-1 de ce mardi 15 mars consistait cette fois à placer en orbite plusieurs petits satellites de SpaceFlight, et tout s’est déroulé sans encombres, du décollage de la fusée LV0009 à la libération puis au déploiement des satellites en orbite basse.

Astra successfully deployed our first customer payloads for @SpaceflightInc on Spaceflight's Astra-1 mission. #AdAstra pic.twitter.com/OnTitxcs7R

— Astra (@Astra) March 16, 2022