Astra rate son 5ème lancement et perd 4 satellites de la NASA

Las, quelques semaines après son premier lancement orbital réussi, Astra a de nouveau loupé le coche il y a quelques jours. La Rocket 3.3 (premier modèle de ce type) transportait avec elle 4 petits satellites (CubeSat) de la mission ELaNa 41 de la Nasa, et malheureusement les 4 satellites sont perdus. Les soucis ont commencé à peine 3 minutes après le décollage ce jeudi 10 février.

Chris Kemp, le CEO d’Astra, s’est confondu en excuses après ce 4ème vol raté (sur 5) : « “Je suis profondément désolé que nous n’ayons pas pu livrer les équipements de notre client. Je suis en ce moment avec l’équipe à plancher sur les données, et nous communiquerons plus d’informations dès que possible”. C’est forcément un coup dur pour la petite startup spatiale, qui tente de glaner le marché du lancement des mini-satellites et qui surtout avait gagné la confiance de l’agence spatiale américaine et de l’US Air Force (dont elle a déjà perdu les satellites lors du lancement raté du 28 août 2021).

« Patience fait plus que force ni que rage » dit-on, mais qu’en pense la Nasa qui finance à perte la fabrication de plusieurs satellites ?