Bridage : les tablettes Samsung Galaxy Tab S8+ et S8 Ultra seraient aussi concernées

A peine Samsung s’est-il excusé pour le bridage des Galaxy S22 (et modèles ultérieurs) qu’une affaire du même type vient maintenant éclabousser les gammes de tablettes Galaxy Tab S8+ et S8 Plus. Le site Android Police a levé ce nouveau lièvre après avoir reçu les deux tablettes pour test.

Afin de déjouer les manips d’un possible outil de bridage, les journalistes du site ont d’abord soumis les deux tablettes à un test Geekbench 5 avec le Genshin Impact package. Cette version particulière de Geekbench se fait passer pour un jeu afin de détecter toute manipulation des tests. Et ce qui devait arriver arriva : les résultats du bench ont montré une baisse de perfs entre 18 et 24% aux tests simple-coeur par rapport au test Geekbench 5 standard et jusqu’à 6 à 11% de points en moins pour le test multicœurs. Dans le détail, la Galaxy Tab S8 Ultra réalise 925/2709 points (mono et multicœurs) avec Geekbench 5 + Genshin Impact Package, et 1127/2889 avec le Geekbench 5 conventionnel. Idem pour la Galaxy Tab S8+ 920/3000 pts Geekbench + Genshin Package contre 1221/3372 pts Geekbench 5.

Le site confirme en outre que cette baisse artificielle de perfs concerne uniquement les Galaxy Tab S8; les modèles antérieurs (Tab S7 FE notamment) se comportement normalement sous Geekbench. On rappellera ici que face à cette manipulation grossière, Geekbench avait délisté les Galaxy S22 de ses résultats compilés. En sera t-il de même pour les Tab S8 ?