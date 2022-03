Spider-Man: No Way Home fuite sur Internet, Sony avance la date de sortie de la version numérique

Spider-Man: No Way Home est déjà disponible illégalement au téléchargement, une copie pirate venant du Blu-ray a fait son apparition il y a 24 heures. Cela a poussé à Sony à avancer la date de sortie de la version numérique.

Déjà une fuite du Blu-ray de Spider-Man: No Way Home

Une team, qui a pour nom EVO, a réussi à se procurer le Blu-ray et en a profité pour proposer le film sur un site de torrents. Il y a ensuite eu un effet boule de neige et la copie est apparue sur tous les autres sites de torrents, de téléchargement direct et de streaming.

Il s’agit d’une fuite plus qu’importante puisque le film ne sortira pas avant le 12 avril aux États-Unis et le 27 avril en France. Dans le cas présent, la fuite vient du Blu-ray américain. D’ailleurs, des vendeurs américains sur eBay proposent déjà d’acheter le Blu-ray et de le recevoir dès maintenant. Sans surprise, les vendeurs ne disent pas comment ils ont pu obtenir les disques un mois avant la date de sortie.

Une théorie circule : Sony aurait changé ses plans. Il faut savoir que les films sortent généralement en Blu-ray trois mois après leur sortie au cinéma aux États-Unis. Dans le cas de Spider-Man : No Way Home, cela correspond à mars. Or, le Blu-ray sortira finalement le 12 avril. La théorie évoquée est que Sony avait initialement prévu de sortir le Blu-ray en mars, mais aurait revu ses plans pour ajouter des scènes coupées et d’autres éléments, ce qui expliquerait la sortie en avril. Ainsi, les disques qui circulent en ce moment seraient ceux de la première fournée. Mais rien n’est confirmé à ce stade.

Sortie numérique une semaine plus tôt

À l’arrivée, Sony annonce que Spider-Man: No Way Home sera finalement disponible le 15 mars aux États-Unis sur les plateformes numériques comme iTunes, Amazon et autres, au lieu du 22 mars. Sony espère ainsi que beaucoup de personnes achèteront la copie numérique plutôt que télécharger le film avec sa version pirate.

En France, la copie numérique est programmée pour le 14 avril et les DVD/Blu-ray/Blu-ray 4K arriveront le 27 avril. Il est impossible d’avancer la date de sortie à cause de la chronologie des médias.