Spider-Man No Way Home : 80 minutes de bonus, une bande-annonce pour l’occasion

Sony annonce aujourd’hui le Blu-ray de Spider-Man : No Way Home et c’est l’occasion d’apprendre qu’il y aura 80 minutes de bonus. Nous avons également le droit à une bande-annonce.

Le détail des bonus pour le Blu-ray de Spider-Man : No Way Home

Il est tout sauf conseillé de voir la bande-annonce pour le Blu-ray de Spider-Man : No Way Home si vous n’avez pas vu le film. Elle contient plusieurs spoilers, notamment au vu des personnages. La miniature de la vidéo est déjà un spoiler en réalité.

Voici le détail des 80 minutes de bonus que l’on retrouvera sur le Blu-ray :

Bêtisier

Easter Eggs de la réalité alternative

7 reportages sur les coulisses du tournage Chorégraphie d’action à travers le multivers Un multivers de mécréants Un voyage spectaculaire de l’araignée avec Tom Holland Arrive Strange Le jour de la remise des diplômes Les réalités se heurtent, les araignées s’unissent Tisser la toile de Jon Watt

2 panels spéciaux : Le Sommet du Sinistre – Panel des méchants : Willem Dafoe, Alfred Molina et Jamie Foxx participent à une table ronde sur leurs personnages sinistres. Une réunion des araignées – Panel des héros : Les héros de Spider Heroic s’assoient pour une table ronde sur Peter, les cascades et les costumes moulants.

3 histoires du Daily Bugle La menace arachnéenne frappe à nouveau Spider Sycophant Toile de mensonges

Prévisualisation de 2 scènes de cascades Combat en appartement Combat de bouclier



Pour ce qui est du DVD du film, il faudra se contenter des bonus « Un voyage spectaculaire de l’araignée avec Tom Holland » et « Le jour de la remise des diplômes ». Cela s’explique par le stockage des DVD qui n’est pas aussi important que celui des Blu-ray et Blu-ray 4K. Cela limite par conséquent ce qui peut être mis dessus.

En France, la sortie des DVD, Blu-ray et Blu-ray 4K de Spider-Man : No Way Home se fera le 27 avril. Ce sera le 12 avril aux États-Unis. Le Blu-ray américain comprendra l’anglais et les doublages français (québécois) et espagnol (Amérique latine) selon le communiqué de presse de Sony.